14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

calendar 14 Temmuz 2025 09:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.

Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.


Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.