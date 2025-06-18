Filenin Sultanları durmuyor: 5'te 5!

2025 Voleybol Milletler Ligi 2. Haftasında A Milli Voleybol Kadın Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, Dominik'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçını 19 Haziran Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.
1 SET: 25 - 27
2 SET: 19 - 25
3 SET: 28 - 26
İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, Dominik'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçını 19 Haziran Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.
1 SET: 25 - 27
2 SET: 19 - 25
3 SET: 28 - 26
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