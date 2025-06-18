18 Haziran
M.City-Wydad
2-0
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
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Pachuca-RB Salzburg
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Al-Ain-Juventus
04:00
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Moss-Hoedd
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18 Haziran
Lyn-Raufoss
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2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
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HJK-Haka
0-011'
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VPS-IF Gnistan
0-011'
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
0-010'
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Filenin Sultanları durmuyor: 5'te 5!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Millet Ligi 5. maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

calendar 18 Haziran 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları durmuyor: 5'te 5!
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2025 Voleybol Milletler Ligi 2. Haftasında A Milli Voleybol Kadın Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, Dominik'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir sonraki maçını 19 Haziran Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.

1 SET: 25 - 27

2 SET: 19 - 25

3 SET: 28 - 26


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