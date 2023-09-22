Filenin Sultanları, Brezilya'ya set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yendi.



Müsabakaya her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk dakikalar 7-7 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya (12-16) çıkaran milli takım, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.



İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, setin ortalarında 14-14'te eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis turunda 3 sayılık seri yakalayan milli takım, 17-14 öne geçti. Son sayıları etkili oynayan milli takım, 5 sayılık (24-19) fark yakaladı. Thaisa'nın servis turunda 5 set sayısı çeviren Brezilya, 24-24'de eşitliği yakaladı. Milli takım, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi.



Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan milli takım, iyi oynadığı üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.



"Filenin Sultanları", oynadığı beş maçı da kazanarak olimpiyat yolunda büyük avantaj elde etti.



Ay yıldızlılar gruptaki altıncı maçında yarın TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.



Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.



Salon: Yoyogi



Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)



Brezilya: Gabi, Alecrim, Montibeller, Bergmann, Thaisa, Ratzke (Nunes, Daroit, Nascimento, Rios, Araujo, Da Silva, Santos)



Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)



Setler: 21-25, 27-29, 19-25



Süre: 87 dakika



