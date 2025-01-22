Filede derbi zamanı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
24 Ocak Cuma:
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Akkuş)
25 Ocak Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Altekma (Cizre 100. Yıl)
15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
25 Ocak Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
26 Ocak Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
13.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)
14.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)
17.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
24 Ocak Cuma:
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Akkuş)
25 Ocak Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Altekma (Cizre 100. Yıl)
15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
25 Ocak Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
26 Ocak Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
13.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)
14.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
15.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)
17.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)