Filede derbi zamanı

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçı Fenerbahçe ve Eczacıbaşı arasında...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filede derbi zamanı
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22 Ocak 2025 12:34
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

24 Ocak Cuma:

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Akkuş)

25 Ocak Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Altekma (Cizre 100. Yıl)

15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

25 Ocak Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

26 Ocak Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

13.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

14.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

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