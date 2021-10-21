FIFA'nın futbolu değiştirecek yeni takvim projesi

İkinci seçenek,

Wenger'in FIFA'daki ikna edici imajı

FIFA, futbolun şu anda sıkışık olan takvimini yeniden yapılandırmak ve futbolcuların sezon boyunca milli takım maçlarında yorulmalarının önüne geçmek için harekete geçti.Eylül, Ekim, Kasım, Mart ve Haziran aylarında oynanan milli maçları içeren statüyü değiştirme girişimlerinde bulunan FIFA, federasyonlara iki farklı seçenek sundu.Sezon Ağustos'ta başlayacak ve Haziran'da sona erecek. Ekim'de 4 hafta sürecek sadece bir uluslararası ara verilecek.Bu nedenle Eylül, Kasım ve Mart ayları iptal edilecek ve uluslararası müsabakalar Haziran ayında yapılacak ve Temmuz ayı oyuncular için zorunlu dinlenme ayı olacak.Sezonlar Ağustos'ta başlayıp Mayıs'ta sona erecek ancak bu arada Ekim'de üç haftalık uluslararası bir ara ve Mart'ta iki haftalık bir uluslararası periyot olacak. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak olan uluslararası turnuvalar, futbolcular için dinlenme ayı olacak.Wenger geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bir araya gelmemiz, futbolun dünyadaki benzersiz yerini korumamıza ve onu gerçekten küresel bir hale getirmemize yardımcı olacaktır." dedi.FIFA'da küresel futbol gelişiminin başkanı olarak görev yapan Wenger, iki yılda bir oyuncu sağlığı, uluslararası ara ve yeni Dünya Kupaları planı hakkındaki görüşmelere katılıyor.