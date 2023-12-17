FIFA'dan yeni organizasyon: 32 kulüplü Dünya Kupası

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren yeni bir formatla oynanacağını açıkladı.



15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.





FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.



Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;



Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.



Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.



Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.



Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.



Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.



Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;



ASYA (4 Kulüp)



Al Hilal

Urawa Red Diamonds

2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

Asya'da son 4 yılın en iyi takımı



AFRİKA (4 Kulüp)



Al Ahly

Wydad Casablanca

2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı



KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)

Monterrey

Seattle Sounders

Leon

2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu



GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp)

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

2024 Libertadores Şampiyonu

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı



OKYANUSYA (1 Kulüp)

Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp



AVRUPA (12 Kulüp)

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu

Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı



EV SAHİBİ (1 Kulüp)

ABD'den bir kulüp









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