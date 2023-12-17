FIFA'dan yeni organizasyon: 32 kulüplü Dünya Kupası

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren yeni bir formatla oynanacağını açıkladı.
15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.
Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;
Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.
Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.
Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.
Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.
Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.
Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;
ASYA (4 Kulüp)
Al Hilal
Urawa Red Diamonds
2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Asya'da son 4 yılın en iyi takımı
AFRİKA (4 Kulüp)
Al Ahly
Wydad Casablanca
2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı
KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)
Monterrey
Seattle Sounders
Leon
2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu
GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp)
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
2024 Libertadores Şampiyonu
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
OKYANUSYA (1 Kulüp)
Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp
AVRUPA (12 Kulüp)
Chelsea
Real Madrid
Manchester City
2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu
Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı
EV SAHİBİ (1 Kulüp)
ABD'den bir kulüp
15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.
Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;
Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.
Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.
Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.
Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.
Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.
Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;
ASYA (4 Kulüp)
Al Hilal
Urawa Red Diamonds
2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Asya'da son 4 yılın en iyi takımı
AFRİKA (4 Kulüp)
Al Ahly
Wydad Casablanca
2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı
KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)
Monterrey
Seattle Sounders
Leon
2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu
GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp)
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
2024 Libertadores Şampiyonu
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
OKYANUSYA (1 Kulüp)
Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp
AVRUPA (12 Kulüp)
Chelsea
Real Madrid
Manchester City
2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu
Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı
Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı
EV SAHİBİ (1 Kulüp)
ABD'den bir kulüp
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