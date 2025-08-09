10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mağlubiyet

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman maçında İsrail'e 80-78 mağlup oldu.

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman mücadelesinde İsrail'e 80-78 mağlup oldu.

Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan merkez spor ve etkinlik salonunda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Azra Erçelik ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlarken soyunma odasına 40-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ay-yıldızlılar, son periyoda 60-57 geride girdi. Son çeyrekte de farkı kapatamayan ay-yıldızlılar, parkeden 80-78 mağlubiyetle ayrıldı.


Milli takımda Ceren Akpınar 22, Elif İstanbulluoğlu da 20 sayıyla oynarken, oyuncuların bu performansı galibiyete yetmedi.

Milliler, klasman mücadelesinde Belçika'ya 90-75 mağlup olan İzlanda ile 10 Ağustos'ta TSİ 20.00'de 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.

