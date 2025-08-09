FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mağlubiyet

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman mücadelesinde İsrail'e 80-78 mağlup oldu.
Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan merkez spor ve etkinlik salonunda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Azra Erçelik ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlarken soyunma odasına 40-33 önde gitti.
Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ay-yıldızlılar, son periyoda 60-57 geride girdi. Son çeyrekte de farkı kapatamayan ay-yıldızlılar, parkeden 80-78 mağlubiyetle ayrıldı.
Milli takımda Ceren Akpınar 22, Elif İstanbulluoğlu da 20 sayıyla oynarken, oyuncuların bu performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, klasman mücadelesinde Belçika'ya 90-75 mağlup olan İzlanda ile 10 Ağustos'ta TSİ 20.00'de 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.
Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan merkez spor ve etkinlik salonunda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Azra Erçelik ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlarken soyunma odasına 40-33 önde gitti.
Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ay-yıldızlılar, son periyoda 60-57 geride girdi. Son çeyrekte de farkı kapatamayan ay-yıldızlılar, parkeden 80-78 mağlubiyetle ayrıldı.
Milli takımda Ceren Akpınar 22, Elif İstanbulluoğlu da 20 sayıyla oynarken, oyuncuların bu performansı galibiyete yetmedi.
Milliler, klasman mücadelesinde Belçika'ya 90-75 mağlup olan İzlanda ile 10 Ağustos'ta TSİ 20.00'de 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.