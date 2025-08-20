20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet!

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında İsviçre'yi 52-29'luk skorla mağlup etti.

calendar 20 Ağustos 2025 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ilk maçında İsviçre'yi 52-29 mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 27-14 önde gitti.

Üçüncü periyodu 44-20 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 52-29'luk galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
