Fethiyespor, zorlu deplasmanda

2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor, pazar günü deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Yücel Büyük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ömer Gündüz mücadelede forma giyemeyecek.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Yücel Büyük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ömer Gündüz mücadelede forma giyemeyecek.