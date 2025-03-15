Fethiyespor, zorlu deplasmanda

Fethiyespor, pazar günü deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor, zorlu deplasmanda
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15 Mart 2025 14:23
2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor, pazar günü deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Yücel Büyük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ömer Gündüz mücadelede forma giyemeyecek.

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