Fethiyespor'a milli davet

Fethiyespor'un yeni transferi Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a davet edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Fethiyespor'a milli davet
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28 Ağustos 2024 13:09
TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un yeni transferlerinden Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi.

U19 Milli Takım'ın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Kayrahan da yer aldı.

18 yaşındaki 10 numara Kayrahan, İsviçre'nin Concordia takımından kadroya dahil edilmişti.

dha

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