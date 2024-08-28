Fethiyespor'a milli davet

TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un yeni transferlerinden Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi.
U19 Milli Takım'ın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Kayrahan da yer aldı.
18 yaşındaki 10 numara Kayrahan, İsviçre'nin Concordia takımından kadroya dahil edilmişti.
dha
U19 Milli Takım'ın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Kayrahan da yer aldı.
18 yaşındaki 10 numara Kayrahan, İsviçre'nin Concordia takımından kadroya dahil edilmişti.
dha
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU