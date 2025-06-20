Fethiye'nin su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki berrak koylarda dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor.Tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, kent merkezinin yanı sıra Göcek ve Ölüdeniz gibi bölgelerde düzenlenen dalış turu tekneleriyle birbirinden güzel koylara ulaşıyor.Tecrübeli dalgıçların verdiği eğitimin ardından ekipmanlarla suya giren tatilciler, denizde dalış öncesinde öğrendiklerini uyguluyor.Hazırlıkların tamamlanmasının arından katılımcılar, eğitmen dalgıçlar eşliğinde dalış yapıyor. Su altında deniz canlıları ile balık türlerini inceleme, bazı kalıntıları görme fırsatı yakalayan tatilciler, sürüler halinde gezen balıkları besleme imkanı da buluyor.Dalyan ile Sarıyarlar Koyu'nda bir grubun dalış yapması ve bölgenin su altı güzellikleri Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.Fethiye Dalış Merkezi'nden 3 yıldız dalgıç Alperen Beyaz, AA muhabirine, kentte 20'ye yakın koyda dalış yapılabildiğini söyledi.Bölgede dalış tutkunları için iki batığın da bulunduğunu belirten Beyaz,dedi.Yüzme bilmeyenler dahil herkesin dalış yapabileceğini dile getiren Beyaz, dalışın çok güzel bir spor olduğunu, bir çiftin yapabileceği en iyi aktivite olduğunu vurguladı.Su altı dünyasıyla tanışanların bu heyecana bağımlı olduğunu vurgulayan Beyaz,diye konuştu.Beyaz, dalış için önemli noktalara sahip Fethiye'de insanlara farklı derinliklerde güzel şeyler göstermeye çalıştıklarını kaydetti.Su altında balıkları incelediklerini ve kalıntıları görebildiklerini anlatan Beyaz, şöyle devam etti:Samsun'dan eşiyle Fethiye'ye tatile gelen ve dalış yapan Ümit Çiçek, dalış yapmayı çok istediğini ve gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.Dalış öncesi eşinin sudan korktuğunu anlatan Çiçek,ifadelerini kullandı.