İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Brighton Hove & Albion ile Brentford karşı karşıya geldi. Amex'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton, 2-1'lik skorla kazandı.
Brentford, 29. dakikada Igor Thiago'nun penaltı golüyle öne geçti.
Danny Welbeck, 71. dakikada skora eşitliği getirdi. Jack Hinshelwood, 84. dakikada Brighton'a 3 puanı getiren golü attı.
Igor Thiago, 90+4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Son 3 maçta 7 puan toplayan Brighton, 19 puanla üst sıralara tırmandı. Brentford ise 16 puanda kaldı.
Brighton, gelecek hafta Nottingham'a konuk olacak. Brentford ise Burnley'i ağırlayacak.
