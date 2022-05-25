2018 yılında başkan seçilen Ali Koç'un ilk transferlerinden biri, Nijmegen'den alınan 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu ilk sezonunda sadece 1 maçta 13 dakika şans buldu. İkinci sezonun başında hazırlık maçlarında beklediği şansı bulamayan Ferdi, gemileri yaktı ve Fenerbahçe'yle ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını silerek ayrılığın eşiğine geldi. Ancak sonradan geri adım atan gurbetçi oyuncu, o sezon 31 kez sahaya çıksa da genelde sonradan oyuna dahil oldu ve maç başına 47.9 dakika süre aldı. Ferdi Kadıoğlu geçen sezon da 30 mücadelede ortalama 31.8 dakika şans buldu. 22 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki dönüm noktası Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesi oldu. Portekizli hoca, 10 numara olarak kariyerine başlayan ve hücum hattında görev yapan sağ ayaklı Ferdi'yi sol kanat bekine dönüştürdü. Bu tercihi eleştiri alsa da genç oyuncu kısa sürede performansıyla izleyenleri hayran bıraktı.



100. maçtan sonra davet



22 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal döneminde ise sol beke geçti ve müthiş formunu devam ettirdi. Alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyen, A Milli Takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanan Ferdi, mart ayında sakatlığı nedeniyle Portekiz maçı kadrosuna çağırılmamıştı. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 100. resmi müsabakasını oynadığı Yeni Malatya mücadelesinin ardından ilk kez Ay-Yıldızlı formadan davet aldı. Sarı-Lacivertliler'de adeta dibe vurup ardından zirveye çıkan Ferdi Kadıoğlu, müthiş bir başarı hikayesi yazdı.







