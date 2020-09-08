Fenerbahçe'nin en farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, geride kalan 62 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı. En farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin en farklı galibiyetleri
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08 Eylül 2020 14:52
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 11 Eylül Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 62 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1993-1994  01.05.1994  Fenerbahçe-Samsunspor  8-1
 1994-1995  20.11.1994  Fenerbahçe-Kayserispor  8-1 (İzmir'de)
 1984-1985  07.10.1984  Fenerbahçe-Denizlispor  7-0
 1996-1997  25.05.1997  Fenerbahçe-Denizlispor  7-0
 1997-1998  14.12.1997  Fenerbahçe-Şekerspor  7-0
 2004-2005  20.02.2005  Fenerbahçe-Kayserispor  7-0
 2008-2009  14.02.2009  Fenerbahçe-Hacettepe  7-0
 2017-2018  14.05.2018  Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe  0-7
- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1990-1991  26.08.1990  Fenerbahçe-Aydınspor  1-6
 1960-1961   18.12.1960  Galatasaray-Fenerbahçe  5-0
 1989-1990  07.01.1990  Fenerbahçe-Beşiktaş  1-5
 1999-2000  27.02.2000  Gaziantepspor-Fenerbahçe  5-1
 1985-1986  22.12.1985  Samsunspor-Fenerbahçe  4-0
 1986-1987  02.11.1986  Samsunspor-Fenerbahçe  4-0
 1986-1987  16.05.1987  Beşiktaş-Fenerbahçe  4-0
 1987-1988  20.09.1987  Fenerbahçe-Eskişehirspor  0-4
 1987-1988  21.11.1987  Fenerbahçe-Beşiktaş  0-4
- En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1991-1992  16.05.1992  Fenerbahçe-Gaziantepspor  8-4
 1993-1994  01.05.1994  Fenerbahçe-Samsunspor  8-1
 1994-1995  20.11.1994  Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)  8-1
 1984-1985  07.10.1984  Fenerbahçe-Denizlispor  7-0
 1988-1989  25.03.1989  Eskişehirspor-Fenerbahçe  2-7
 1996-1997  25.05.1997  Fenerbahçe-Denizlispor  7-0
 1997-1998  14.02.1997  Fenerbahçe-Şekerspor  7-0
 1960-1961  15.10.1960  Karşıyaka-Fenerbahçe  1-7
 1974-1975  22.12.1974  Fenerbahçe-Göztepe  7-1
 1992-1993  06.12.1992  Fenerbahçe-Karşıyaka  7-1
 2002-2003  17.11.2002  Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)  7-1
 2003-2004  23.08.2003  Fenerbahçe-Elazığspor  7-1
 2004-2005  20.02.2005  Fenerbahçe-Kayserispor  7-0
 2008-2009  14.02.2009  Fenerbahçe-Hacettepe  7-0
 2017-2018  14.05.2018  Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe  0-7
- En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1990-1991  26.08.1990  Fenerbahçe-Aydınspor  1-6
 1960-1961  18.12.1960  Galatasaray-Fenerbahçe  5-0
 1989-1990   07.01.1990  Fenerbahçe-Beşiktaş  1-5
 1990-1991  06.10.1990  Fenerbahçe-Trabzonspor  3-5
 1999-2000  27.02.2000  Gaziantepspor-Fenerbahçe  5-1
 2005-2006  15.04.2006  Manisaspor-Fenerbahçe  5-3
 - En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1991-1992  16.05.1992  Fenerbahçe-Gaziantepspor  8-4
 1988-1989  25.03.1989  Eskişehirspor-Fenerbahçe  2-7
 1993-1994  01.05.1994  Fenerbahçe-Samsunspor  8-1
 1994-1995  20.11.1994  Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)  8-1
 - Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunda 3 ile 14. haftalar arası rakiplerine puan kaybetmedi.

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 2005-2006  21.08.2005  Çaykur Rizespor-Fenerbahçe  1-2
 2005-2006  27.08.2005  Fenerbahçe-Samsunspor  5-2
 2005-2006  10.09 2005  Fenerbahçe-Ankaraspor  2-1
 2005-2006  18.09.2005  Beşiktaş-Fenerbahçe  1-2
 2005-2006  24.09.2005  Fenerbahçe-Kayserispor  3-0
 2005-2006  01.10.2005  Konyaspor-Fenerbahçe  2-4
 2005-2006  15.10.2005  Fenerbahçe-MKE Ankaragücü  2-1
 2005-2006  23.10.2005  Malatyaspor-Fenerbahçe  0-3
 2005-2006  29.10.2005  Fenerbahçe-Gaziantepspor  1-0
 2005-2006  06.11.2005  Sivasspor-Fenerbahçe  2-3
 2005-2006  19.11.2005  Fenerbahçe-Manisaspor  2-1
 2005-2006  27.11.2005  Galatasaray-Fenerbahçe  0-1
- Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

- Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

- Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 2002-2003  08.03.2003  Galatasaray-Fenerbahçe  2-0
 2002-2003  15.03.2003  Elazığspor-Fenerbahçe  3-3
 2002-2003  22.03.2003  Fenerbahçe-Altay  0-1
 2002-2003  06.04.2003  Adanaspor-Fenerbahçe  3-1
 2002-2003  13.04.2003  Fenerbahçe-Gençlerbirliği  3-3
 2002-2003  16.04.2003  Denizlispor-Fenerbahçe  1-1
 2002-2003  20.04.2003  Beşiktaş-Fenerbahçe   2-0
 2002-2003  26.04.2003  Fenerbahçe-Samsunspor  1-1
 2002-2003  03.05.2003  Bursaspor-Fenerbahçe  2-1
- Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1967-1968  31.12.1967  Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu  1-0
 1967-1968  07.01.1968  Şekerspor-Fenerbahçe  0-0
 1967-1968  03.02.1968  Fenerbahçe-Feriköy  1-0
 1967-1968  11.02.1968  Fenerbahçe-Vefa  0-0
 1967-1968   18.02.1968  Fenerbahçe-Eskişehirspor  3-0 
 1967-1968  25.02.1968  MKE Ankaragücü-Fenerbahçe  0-2
 1967-1968  03.03.1968  Fenerbahçe-Galatasaray  3-0
 1967-1968  09.03.1968  Fenerbahçe-Altay  1-0
 1967-1968  17.03.1968  Fenerbahçe-Ankara Demirspor  0-0 
 1967-1968  24.03.1968  Fenerbahçe-Gençlerbirliği  0-0
 1967-1968  31.03.1968  Bursaspor-Fenerbahçe  0-1
 1967-1968  14.04.1968  Fenerbahçe-PTT  2-0
- Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 15 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonun (2019-2020) son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı. 

- Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

- Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

 Sezon  Tarih  Maç  Sonuç
 1980-1981  22.02.1981  Fenerbahçe-Galatasaray  0-1
 1980-1981  01.03.1981  Trabzonspor-Fenerbahçe  0-0
 1980-1981  08.03.1981  Fenerbahçe-Kocaelispor  0-0
 1980-1981  15.03.1981  Altay-Fenerbahçe  0-0
 1980-1981  29.03.1981  Fenerbahçe-Beşiktaş  0-1


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