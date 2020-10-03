Fenerbahçe'den Perotti için resmi açıklama

Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'den Perotti için resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 14:51
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Diego Perotti İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.

Sarı lacivertliler şu açıklamayı yaptı;

"Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için