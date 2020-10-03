Fenerbahçe'den Perotti için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Diego Perotti İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacak.



Sarı lacivertliler şu açıklamayı yaptı;



"Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



