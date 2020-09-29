Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni hedefi belirledi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbi sonrasında sarı-lacivertli takımın yeni hedefini belirledi.

Haber; Fanatik
Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni hedefi belirledi!
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29 Eylül 2020 09:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golsüz sona eren derbide oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

Çok yeni bir takım olduklarını ve uyum sürecini yaşadıklarını belirten genç hoca, "Yeni bir kadro oluşumuna rağmen, takımın geldiği noktadan memnunum. Özellikle yeni transferler takıma çok kısa zamanda adapte oldu. Kalitelerini ortaya koydular" dedi

"KAZANILACAK ÇOK MAÇ VAR"

Galatasaray maçını bir an evvel unutmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Bulut, "Derbiyi kazanıp, yolumuza bu moralle devam etmek isterdik, ancak olmadı. Şimdi kazanılmayı bekleyen çok maç var. Karagümrük maçıyla galibiyet serisine başlamak ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.



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