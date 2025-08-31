Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorgeles Nene ile 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.
Gençlerbirliği'nin golünü 64. dakikada Dimitris Goutas attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertlilerdeki ilk maçında golle tanıştı. En-Nesyri de bu sezon ligde ilk gollerini attı.
FENERBAHÇE'DEN BİR İLK!
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 3 maçta 7 puana ulaştı. Süper Lig'de 4 maç oynayan Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, milli aranın ardından sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği, Rizespor deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin başında sahaya teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle çıktı.
Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho'yla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikleri maçın 11'ine göre Göle, hem kadroda hem de taktiksel değişiklik yaptı.
Jose Mourinho döneminde bu sezon maçlara 3'lü savunmayla çıkan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ayrıldıktan sonraki ilk karşılaşmaya 4'lü defans düzeniyle çıktı.
Kalede Dominik Livakovic oynarken savunma dörtlüsünü Oğuz Aydın, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde yeni transferlerden Edson Alvarez ile Fred yer aldı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta bir başka transfer Nene forma giyerken, ileri hatta Anderson Talisca ile Youssef En Nesyri forma giydi.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki isim, sarı-lacivertli formayı giydi.
West Ham United'dan transfer edilen Edson Alvarez, orta sahanın merkezinde oynarken, Salzburg'dan gelen Nene sol kanatta görev aldı.
LİGDE İLK KEZ SAHADALAR
Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.
İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.
TARAFTARA EK KONTENJAN
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe taraftarına ek kontenjan verdi.
Bir kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarına ayrıldı. Normal şartlarda kale arkası tribünün dörtte birlik kısmı deplasman seyircisine ayrılıyordu.
STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI
Stada gelen taraftarlar, Türk bayraklarıyla Eryaman Stadı'nı donattı.
Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında Filistin bayrağı da sallandı.
EN-NESYRI'NİN ORTASI GEÇMEDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmaya hızlı başlamak istedi. İkinci dakikada sol kanatta topla buluşan En-Nesyri'nin ortasında top Talisca'ya geçmedi ve Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın 14. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın ortasında Dorgeles Nene'nin yaptığı vuruş, savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Fenerbahçe, bu golle 1-0 öne geçti. Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.
EN-NESYRI DEĞERLENDİREMEDİ
31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına hareketlenen Dorgeles Nene'yi topla buluşturdu. Sağ kanatta topla buluşan Nene, rakibini geçtikten sonra penaltı noktasındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
FENERBAHÇE'DEN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, 35. dakikada Youssef En-Nesyri ile ikinci golü buldu. Bu dakikada soldan Archie Brown'un ortasında ceza sahasında demarke kalan Faslı futbolcu, yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
YİNE EN-NESYRI SAHADA!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 40. dakikasında 3. golü buldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası top En-Nesyri'nin önünde kaldı ve Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE'DEN İLK!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu.
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında etkili oldu. Solda topla buluşan Archie Brown, çapraz pozisyonda kaleyi düşündü. İngiliz futbolcunun şutu yandan dışarıya gitti.
GENÇLERBİRLİĞİ GOLÜ BULDU
Gençlerbirliği, karşılaşmanın 64. dakikasında golü buldu. Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde ceza sahasında yapılan kafa vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. Dönen topta Dimitris Goutas topu ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde 82. dakikada Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa, uzak direkteki Nene dokundu. Pereira'ya çarpan topun ağlarla buluşmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.
19. dakikada Talisca'nın ceza yayının sağından ayak içiyle yaptığı vuruşta uzak direğe yönelen topu, Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan kornere çeldi.
31. dakikada Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Nene, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluştu. Nene'nin yerden yaptığı ortada meşin yuvarlakla penaltı noktasında buluşan En-Nesyri'nin şutu, yandan auta gitti.
35. dakikada Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya altıpasta dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı uzak direğe göndererek Fenerbahçe'nin farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.
40. dakikadaki Fenerbahçe atağında ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında bulunan En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.
43. dakika İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, üstten dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'ın uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farkla dışarı gitti.
57. dakikada Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı.
64. dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'ten döndü. Altıpastaki Goutas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi: 1-3.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Dk. 70 Niang), Zuzek (Dk. 88 Sinan Osmanoğlu), Kyabou (Dk. 57 Abdurrahim Dursun), Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 88 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Koita
Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown (Dk. 58 Oosterwolde), Alvarez, Fred (Dk. 57 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Cengiz Ünder), Talisca (Dk. 68 Szymanski), Nene, En-Nesyri
Goller: Dk. 14 Pereira (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 40 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 64 Goutas (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 60 Zuzek (Gençlerbirliği)
