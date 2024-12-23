Fenerbahçe'yi kızdıran skandal! 3 gün sonra tam kadro

Euroleague'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko ile oynanması planlanan maç, Paris Basketbol'un kadro yetersizliği gerekçesiyle ertelenmişti. Ancak Fransız ekibinin yalnızca üç gün sonra ASVEL karşısına tam kadro çıkması, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini topladı.



"SAKATLIK" GEREKÇESİYLE ERTELENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR



Paris Basketbol, takım içinde yaşanan salgın nedeniyle sahaya yeterli sayıda oyuncu çıkaramayacağını belirterek EuroLeague yönetiminden maçın ertelenmesini talep etti. Başvurunun kabul edilmesiyle Fenerbahçe Beko ile oynanacak karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.



TARAFTARDAN SERT TEPKİ GELDİ



Ancak Fransız ekibinin yalnızca üç gün sonra ASVEL karşısına 12 kişilik tam kadro ile çıkması, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlar, Paris Basketbol'un bu hamlesini, "sakat oyuncularını iyileştirmek ve dinlenmek için zaman kazanma çabası" olarak yorumladı.



YÖNETİME ELEŞTİRİ YÖNELTİLDİ



Tepkiler yalnızca Paris Basketbol'a değil, Fenerbahçe yönetimine de yöneldi. Bazı taraftarlar, bu tür adaletsiz bir kararın engellenememesinden dolayı kulüp yönetimini eleştirirken, EuroLeague gibi üst düzey bir organizasyonda bu tür suistimallerin önüne geçilmesi gerektiğini savundu.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Kulübü, Paris Basketbol'un talebiyle maçın ertelenmesine ilişkin bir açıklama yapmış ve bu kararın kötüye kullanılabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague yönetimini daha dikkatli olmaya çağırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istemişti.



Paris Basketbol'un tartışmalı erteleme kararı, sportif adalet konusunu bir kez daha gündeme getirirken, gözler EuroLeague yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Dün yaşanan durum, üzülerek belirtmek isteriz ki bu organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmamaktadır. Sezon içerisinde oynanan karşılaşma sayısının çokluğu, yerel liglerin yanı sıra çift maç haftaları da düşünüldüğünde takımları, geniş kadrolarla yola çıkmaya ve bunların bütçesel zorluklarıyla başa çıkmaya itmektedir. Yakın geçmişte tüm dünyanın yüzleşmek durumunda kaldığı Kovid-19 dönemi, elbette tüm Avrupa Ligi takımlarının mutabık kaldığı şekilde, ölümcül bu hastalığın etkileri de gözetilerek karşılaşmaların ertelenmesine sebebiyet veren durumları ortaya çıkarmıştı. Fakat bu kapsamda değerlendirilemeyecek bir durumda, üstelik ilgili müsabakanın başlamasına saatler kala alınan erteleme kararı, Avrupa Ligi gibi bir organizasyonun, katılımcısı olan bizler tarafından da her ortamda savunulduğu ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."



"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ AMA..."



"Bu ve benzeri durumları öngörerek, müsabakaların devamlılığını sağlayacak gerekli tedbirleri sezon başında almak ve başta takımların acil durumlarda altyapılardan gereken oyuncu desteğini sağlayabilmeleri olmak üzere gerekli tüm yaptırımları yine sezon başında uygulamak, Avrupa Ligi yönetiminin başlıca görevlerindendir. Paris Basketbol'un içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşılıyor ve salgından etkilenen tüm bireylerine acil şifalar diliyoruz. Ancak takımımız Fenerbahçe Beko da sezon başından bu yana birçok karşılaşmada hastalık ve sakatlık kaynaklı eksiklerine rağmen hiçbir mazeret göstermeden mücadelesini sürdürmüş ve bu karşılaşma için de benzer bir durumda, çift maç haftasının ilk müsabakasının ardından uzun bir yolculuk sonrası Barcelona'dan Paris'e seyahat etmiştir. Bu durumun yarattığı mağduriyetin, bizleri üzen en önemli noktalarından biri de taraftarlarımızın yaşadığı durumdur. Alınmış olan bu kararın ileriye dönük çok tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve suistimale oldukça açık bir zemin hazırladığı da aşikardır."



