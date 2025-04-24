Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 10 numara: Kozlowski

Yaz transfer sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon Gaziantep FK'da gösterdiği performansla beğeni kazanan Kacper Kozlowski için harekete geçti. Polonyalı 10 numara, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da radarındaydı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 10 numara: Kozlowski
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 12:10
Gaziantep FK'nın sezon başında Brighton'dan 200 bin euroya kadrosuna kattığı Kacper Kozlowski için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta sonu oynanacak olan mücadele öncesinde Antep Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geleceği ve bu konuyu konuşacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numara için 5 milyon euro civarında bütçe ayırdığı da belirtildi.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Kozlowski'yi isteyen takımlar arasında Trabzonspor ve Beşiktaş da bulunuyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery