Gaziantep FK'nın sezon başında Brighton'dan 200 bin euroya kadrosuna kattığı Kacper Kozlowski için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı ortaya çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
21 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta sonu oynanacak olan mücadele öncesinde Antep Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geleceği ve bu konuyu konuşacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numara için 5 milyon euro civarında bütçe ayırdığı da belirtildi.
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Kozlowski'yi isteyen takımlar arasında Trabzonspor ve Beşiktaş da bulunuyor.
21 yaşındaki oyuncu için yönetimin, bu hafta sonu oynanacak olan mücadele öncesinde Antep Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geleceği ve bu konuyu konuşacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Polonyalı 10 numara için 5 milyon euro civarında bütçe ayırdığı da belirtildi.
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Kozlowski'yi isteyen takımlar arasında Trabzonspor ve Beşiktaş da bulunuyor.