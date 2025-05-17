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Fenerbahçe'ye önerildi: Ansu Fati

Barcelona, yeni sezonda bir çok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, o isimlerden birisi Fenerbahçe'ye önerildi.

calendar 17 Mayıs 2025 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 11:10
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye önerildi: Ansu Fati
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İspanya'da şampiyonluğa ulaşan Barcelona, maddi sıkıntıların devam etmesi nedeniyle gelecek sezonda bir çok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

8 İSİM LİSTEDE

Sport'un haberine göre transfer listesinde Inaki Pena, Gavi, Fort, De Jong, Araujo, Fermin, Pau Victor ve Ansu Fati yer alıyor.

FATI, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Barcelona Teknik Direktörü Flick'in kadroda düşünmediği genç yıldızın, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği aktarıldı.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ancak Saint-Maximin'in gelişiyle askıya alınan Ansu Fati hamlesi, yeniden sıcak başlıklar arasında yerini aldı. Yeni sezonda kiralık olarak forma giyen Saint-Maximin'le yolların ayrılacağı belirtilirken, 22 yaşındaki İspanyol yıldızın transferi için bu kez şartların daha uygun olduğu konuşuluyor. Fati'nin takıma katılıp katılmayacağına ise son kararı teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi.

KİRALIK HAMLESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Portekizli teknik adamın onay vermesi durumunda, İspanyol genç yıldızın kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile bu sezon 11 maçta 298 dakika sahada kalan genç oyuncu, gol katkısında bulunmadı. 

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