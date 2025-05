Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe , Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, Mersin'de oynanan maçtan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.Fenerbahçe, 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (KK), 52. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ve 66. dakikada Jonathan Okoronkwo kaydetti.Fenerbahçe'nin ikinci golünü 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci attı.Fenerbahçe, Mert Müldür'ün 38. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Hatayspor, lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı 4 gol attı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez o sezon küme düşen bir takımdan dört gol yedi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 81 puanda kaldı. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Hatayspor, puanını 23'e yükseltti.Fenerbahçe, ligin gelecek ve son haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Rizespor deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Ligde şampiyon olan Galatarasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, karşılaşmada kaleyi genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'e emanet etti.Fenerbahçede kaleci Livakovic ile kart cezalısı Fred kadroda yer almazken Szymanski yedeğe çekildi.Sarı-lacivertli takım sahaya, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Kostic, Djiku, Skriniar, Amrabat, Tadic, Oğuz Aydın, Talisca, Dzeko, En Nesyri ilk 11 ile çıktı.Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterce, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Münir Levent Mercan, Cenk Tosun, Szymanski ve Yusuf Akçiçek yer aldı.Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'da ise geçen hafta Adana Demir karşılaşmasında kaleyi koruyan genç file bekçisi Emir Dadük, kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro kadroda yer almadı.Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen kadroya göre teknik direktör Murat Şahin Bekaj, Abdulkadir Parmak ve Cengiz Demir'e ilk 11'de şans verdi.Hatayspor karşılaşmaya Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Massanga, Okoronkwo Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Boutobba ilk 11 ile çıktı.Bordo-beyazlı ekipte Demir Sarıcalı, Bamgboye, Selimcan Temel, Diack, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Ali Yıldız, Fernandes, Deniz Aksoy ve Yiğit Ali Buz yedek kulübesinde yer aldı.Tribünde yer yer boşlukların olduğu görüldüğü maçta bazı taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Bu dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahasından sert şutunu kaleci Visar Bekaj sektirdi. Bu topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu golüyle Süper Lig'de bu sezon 19 gole ulaştı.Bu sezon Süper Lig'deki 19'uncu golünü atan Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.Süper Lig'de Mersin'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 38. dakikada 10 kişi kaldı.Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada Jonathan Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.Mert, kırmızı kartın ardından hakem Yiğit Arslan'a son adam olmadığına yönelik itirazda bulundu ancak hakem Arslan, kararını değiştirmedi.Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Milli futbolcu, ayrıca Süper Lig'deki 55. maçında ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Hatayspor, 44. dakikada eşitlik golünü buldu. Bu dakikada Massanga Matondo'nun serbest vuruşu direkten döndü ve kaleci Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti. Bu gol, kaleci Ertuğrul'a yazıldı ve Hatayspor, Fenerbahçe karşısında 1-1'i buldu.Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Fenerbahçe, karşılaşmanın 51. dakikasında etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Anderson Talisca'nın vuruşunu kaleci Bekaj kurtardı. Dönen top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşunu Kamil Ahmet çizgi önünde çıkardı.Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü.Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen Ertuğrul Çetin, topu göğsüne alıp uzaklaştırmak istedi ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu pozisyonda araya giren Boutobba, Hatayspor'un ikinci golünü attı.Hatayspor'un mücadeledeki ilk golü de Massango Matondo'nun vuruşunda direkten sonra Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmiş ve gol Ertuğrul'a (Kendi kalesine) yazılmıştı.Süper Lig'de ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçında iki talihsiz an yaşadı ve kalesinde iki gol gördü.Hatayspor, karşılaşmanın 62. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada gelişen atakta Cemali Sertel, ceza sahası solundan çizgiye inip orta açmak istedi ancak Milan Skriniar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.Hatayspor'da kazanılan penaltıda topun başına Görkem Sağlam geçti. Görkem, 63. dakikada kullandığı penaltıyı değerlendirdi ve durum 3-1'e geldi.Hatayspor, karşılaşmanın 66. dakikasında dördüncü golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen topu alan Okoronkwo'nun vuruşu savunmaya da çarptı ve kaleci Ertuğrul'u yanıltarak ağlara gitti. Hatayspor, bu golle Fenerbahçe karşısında 4. golü buldu.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 90+4. dakikada rakip ceza sahasında buluştu. İrfan, topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.9. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında meşin yuvarlağa altı pas içerisinde iyi yükselen En Nesyri'nin kafa vuruşu, yerden sekerek üstten auta çıktı.16. dakikada sol kanattan ceza yayına yapılan ortada topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Kilama'ya çarparak uzaklaştı.27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Abdulkadir Parmak'tan topu kazanan Amrabat kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Bekaj'ın yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan En Nesyri'nin vuruşunda top, ağlarla buluştu:39. dakikada sol kanatta ilerleyen Okoronkwo, ceza sahasının solunda Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Mert Müldür'e kırmızı kart çıkararak, serbest vuruş verdi. 40. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Osman Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi.44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Hatayspor kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Massanga'nın vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti:Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.51. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Oğuz Aydın, sağındaki Talisca'ya topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı Bekaj yumrukladı. Topu önünde bulan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlağı savunmadaki Kamil Ahmet Çörekçi uzaklaştırdı.53. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor savunmasından gelen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalışırken araya giren Boutobba'nın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu:58. dakikada sol kanatta Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası solunda gelişine vuran Dzeko'nun şutunda topu Bekaj yumrukladı. Arka direğe doğru giden topu savunma kornere gönderdi.60. dakikada Skriniar'ın ceza sahasındaki Cemali Sertel'e müdahalesi sonucu maçın hakemi Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.63. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi:67. dakikada Hatayspor durumu 4-1 yaptı. Görkem Sağlam'ın ara pasında topla buluşan Okoronkwo, takımını 4-1 öne geçirdi:90+4. dakikada Talisca'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.MersinYiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Kerim Alıcı), Cemali Sertel (Dk. 64 Fernandes), Massanga (Dk. 74 Diack), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Bamgboye), Okoronkwo, Boutobba (Dk. 84 Ali Yıldız)Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat (Dk. 72 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın (Dk. 64 Osayi Samuel), Kostic, Tadic (Dk. 64 Szymanski), Talisca, Dzeko (Dk.76 Cenk Tosun), En Nesyri (Dk. 64 İrfan Can Kahveci)Dk. 28 En Nesyri, 90+4 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 44 Osman Ertuğrul Çetin (Kendi kalesine), Dk. 53 Boutobba, Dk. 63 Görkem Sağlam (Penaltıdan), Dk. 67 Okoronkwo (Hatayspor)Dk. 39 Mert Müldür (Fenerbahçe)Dk. 69 Amrabat, Dk. 82 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 69 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)