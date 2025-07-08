Fenerbahçe'ye Fransa'dan sol bek!

Yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında sol bek transferine öncelik veren Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Renan Lodi'den sonra Strasbourg'un yıldızı Diego Moreira gündeme geldi.
Strasbourg'ta son yıllarda etkileyici bir performans sergileyen Moreira, kulüplerin radarına girdi. Portekiz asıllı Belçikalı oyuncu, hem 3'lü hem de 4'lü formasyonun savunma tarafının sol kenarında görev yapabiliyor.
YİNE RAKİP JUVENTUS
Genç oyuncu için transfer teklifi sunma hazırlığında olan Fenerbahçe'ye yine Juventus rakip oldu. İtalyan Devinin de Moreira için girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Diego Moreira transferinde en büyük kozu ise oyuncunun menajeri Jorge Mendes. Mourinho'nun hem temsilcisi hem de yakın dostu.
TEKLİF BELLİ OLDU!
Diego Moreiro'nun bonservis bedeli olarak Strasbourg'a 10 milyon Euro teklif sunulacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Belçikalı oyuncuyu TFF'nin yeni kuralı olan 2 oyuncunun 2002 ve sonrası doğumlu olma kontenjanından kayıt ettirebilecek.
Strasbourg'ta son yıllarda etkileyici bir performans sergileyen Moreira, kulüplerin radarına girdi. Portekiz asıllı Belçikalı oyuncu, hem 3'lü hem de 4'lü formasyonun savunma tarafının sol kenarında görev yapabiliyor.
YİNE RAKİP JUVENTUS
Genç oyuncu için transfer teklifi sunma hazırlığında olan Fenerbahçe'ye yine Juventus rakip oldu. İtalyan Devinin de Moreira için girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Diego Moreira transferinde en büyük kozu ise oyuncunun menajeri Jorge Mendes. Mourinho'nun hem temsilcisi hem de yakın dostu.
TEKLİF BELLİ OLDU!
Diego Moreiro'nun bonservis bedeli olarak Strasbourg'a 10 milyon Euro teklif sunulacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Belçikalı oyuncuyu TFF'nin yeni kuralı olan 2 oyuncunun 2002 ve sonrası doğumlu olma kontenjanından kayıt ettirebilecek.