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Fenerbahçe'ye Feyenoord öncesi müjde!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yle eşleşen Feyenoord'da sol bek Gijs Smal, sarı-lacivertliler karşısında forma giyemeyecek.

calendar 05 Ağustos 2025 11:03
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Feyenoord öncesi müjde!
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Feyenoord'da sakatlığı devam eden 27 yaşındaki Hollandalı sol bek Gijs Smal, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin van Persie sakatlıklar hakkında konuşarak, "Çözmemiz gereken bir bulmaca olacak, doğru. Gijs için Fenerbahçe iç saha maçı çok erken. Neyse, sorun değil. Bir kaç sorun olsa da ben kadrodan memnunum." dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a çarşamba günü konuk olacak. 

 
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