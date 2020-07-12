Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada penaltıdan Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da sarı kart gören Samassa cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, 50 puanla 7. sırada kaldı ve 3. olma şansını yitirdi. 4 maç sonra kazanan Sivasspor ise puanını 57 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.(66) Başakşehir (1 maçı eksik)(62) Trabzonspor (1 maçı eksik)(57) Sivasspor(53) Beşiktaş (1 maçı eksik)(52) Galatasaray(51) Alanyaspor(50) FenerbahçeSivasspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan Emre Kılınç, karşılaşmanın özellikle ilk yarısında çok etkili bir oyun oynadı ve iki golün de mimarı oldu. 25 yaşındaki oyuncu önce 6. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandırdı ve takımının öne geçmesini sağladı.44. dakikada ise Samassa'nın kale vuruşunu savunma arkasına kafayla indiren Yatabare'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin plase vuruşu Altay'ın yanından ağlarla buluştu.Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 60. dakikada sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, bir süre kendini denedi ancak devam edemeyeceğini anlayınca 63. dakikada kenara alındı, yerine Garry Rodrigues oyuna girdi. Tolgay Arslan, iki kişinin yardımıyla soyunma odasına gitti.Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11'de oynayan ve 16 yaş 317 günlükken ilk 11'de görev alarak kulübünün Süper Lig'deki en genç oyuncusu olan Ömer Faruk Beyaz, 62 dakika sahada kaldı. Bu dakikada 2-1 geride olan sarı-lacivertlilerde Ömer Faruk'un yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklara Simon Falette de eklendi. Sarı-lacivertlilerin Fransız stoperi, mücadelenin 84. dakikasında kenara geldi ve yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Falette'nin çıkmasının ardından Fenerbahçe'de stoper ikilisi, asıl pozisyonları orta saha olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan oldu.Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen İranlı forvet Allahyar, sarı-lacivertli takımdaki ilk Süper Lig maçına çıktı. 19 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ancak sonucu değiştirmeyi başaramadı.Fenerbahçe, ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı.Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi.Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan'ı çekerken, Ozan Tufan'dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verilirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Ozan Tufan, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu.Orta sahada son haftalarda olduğu gibi Luiz Gustavo-Tolgay Arslan ikilisine forma verilirken, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde, santrforda Vedat Muric oynarken, arkasında genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz yer aldı.Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı.Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de çıktı.Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk 11'de forma giyen en genç oyuncu oldu.Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçına savunmada başladı.Sezon başından beri stoper ikilisinde istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu sezon ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan'a şans verildi.Söz konusu mevkide birçok isme şans verilen ve beklenen katkı alınamayan Fenerbahçe'de, orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo'nun ardından bu pozisyonda Ozan Tufan da görevlendirilmiş oldu.Ozan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin büyük bir bölümünde ise stoperde forma giymişti.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Demir Grup Sivasspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti.Ligde geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Tolga Ciğerci, 3 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı.Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligdeki son 3 maçı kaçırmıştı.28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında kadroda yer almıştı.5. dakikada Ferdi'nin şık pasıyla soldan bindiren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında penaltı noktası civarında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.7. dakikada Claudemir'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan'dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Kone'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.14. dakikada Demir Grup Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan etkili ortasında altıpasta Kone, çok müsait durumda topu direk dibinden auta attı.16. dakikada soldan Tolgay'ın pasıyla sıfıra inen Hasan Ali kaldırım'ın ortasında altıpas üzerinde Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2.51. dakikada Demir Grup Sivasspor net bir gol şansını değerlendiremedi. Kaleci Samassa'nın aut vuruşunda, rakip yarı sahanın ortalarında topa iyi yükselen Yatabare, meşin yuvarlağı savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında Mert Hakan Yandaş müsait durumda topu filelere gönderecekken savunmada Hasan Ali Kaldırım topu, son anda müdahale ederek kornere çeldi.52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.70. dakikada Emre Kılınç'ın soldan etkili ortasında altıpas önünde Kone'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasında Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.90+3. dakikada hücumun sağından Tolga Ciğerci ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.ÜlkerAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzAltay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 62 Rodrigues), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 88 Sayyadmanesh), MuricSamassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Claudemir (Dk. 36 Fatih Aksoy), Mert Hakan Yandaş (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 73 Hakan Arslan), KoneDk. 9 Kone (Penaltıdan), Dk. 44 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Deniz Türüç (Fenerbahçe)Dk. 7 Ozan Tufan, Dk. 13 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 69 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 17 Emre Kılınç, Dk. 76 Fatih Aksoy, Dk. 90+1 Samassa (Demir Grup Sivasspor)