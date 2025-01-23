Fenerbahçe tribünlerinde sessizlik!

Fenerbahçe tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe tribünlerinde sessizlik!
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23 Ocak 2025 20:49
Fenerbahçe tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.

Sarı-lacivertli tribünler, Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı.

Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıkmıştı.

Beşiktaş tribünleri de aynı bir hareketi Athletic Bilbao karşılaşmasında yapmıştı.



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