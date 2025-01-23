Fenerbahçe tribünlerinde sessizlik!

Fenerbahçe tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.
Sarı-lacivertli tribünler, Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı.
Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıkmıştı.
Beşiktaş tribünleri de aynı bir hareketi Athletic Bilbao karşılaşmasında yapmıştı.
Sarı-lacivertli tribünler, Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı.
Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıkmıştı.
Beşiktaş tribünleri de aynı bir hareketi Athletic Bilbao karşılaşmasında yapmıştı.