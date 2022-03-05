Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi kapalı gişe!

Takımın kötü performansı nedeniyle bu sezon tribünleri çoğu karşılaşmada doldurmayan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçı biletlerini tüketti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi kapalı gişe!
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05 Mart 2022 13:02
Takımın kötü performansı nedeniyle bu sezon tribünleri çoğu karşılaşmada doldurmayan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Ülker Stadyumu'nda Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Fenerbahçe taraftar grupları, taraftarların stada gelmesi içim kampanya başlaşmıştı. 

 

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