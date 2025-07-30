Fenerbahçe tek farkla kazandı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Feyenoord karşılaşması öncesi son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'nin tek golünü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki müsabakada yeni transferler Archie Brown ve John Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11'i ile çıktı.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano ve Zaccagni'ye ilk 11'de şans verdi.
Maçın henüz 1. dakikasında Lazio savunmasının hatasında İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında baskın oynayan taraftı. 14. dakikada Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan sarı-lacivertliler, devrenin uzatma anlarında ise Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takıldı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi: 1-0.
Fenerbahçe'de 72. dakikada genç savunmacı Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girdi. Teknik direktör Jose Mourinho, 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown'ı kenara çağırırken Levent Mercan ve Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.
Sarı-lacivertlilerin KAP'a bildirdiği Slovak stoper Milan Skriniar'da, karşılaşmayı tribünde takip edenler arasındaydı.
İstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'nin tek golünü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki müsabakada yeni transferler Archie Brown ve John Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran 11'i ile çıktı.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Provedel, Lazzari, Fuentes, Nielsen, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellano ve Zaccagni'ye ilk 11'de şans verdi.
Maçın henüz 1. dakikasında Lazio savunmasının hatasında İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında baskın oynayan taraftı. 14. dakikada Bartuğ Elmaz, 18. dakikada da Sebastian Szymanski'nin şutlarında gole yaklaşan sarı-lacivertliler, devrenin uzatma anlarında ise Mert Müldür'ün kafa vuruşunda direğe takıldı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz'ın yerine Sofyan Amrabat ve John Duran'ın yerine de Youssef En-Nesyri oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 59. dakikasında sarı-lacivertliler, öne geçti. Lazio savunmasının hatasında meşin yuvarlağı kapan En-Nesyri, müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası önünden topu filelere gönderdi: 1-0.
Fenerbahçe'de 72. dakikada genç savunmacı Yusuf Akçiçek'in yerine Çağlar Söyüncü, 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder oyuna girdi. Teknik direktör Jose Mourinho, 83. dakikada Oğuz Aydın ve Archie Brown'ı kenara çağırırken Levent Mercan ve Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.
Sarı-lacivertlilerin KAP'a bildirdiği Slovak stoper Milan Skriniar'da, karşılaşmayı tribünde takip edenler arasındaydı.
İstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.