Fenerbahçe taraftarlarından Mert Hakan Yandaş pankartı

Fenerbahçe taraftarları İstanbulspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş için özel bir pankart açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarlarından Mert Hakan Yandaş pankartı
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26 Mayıs 2024 17:13
Fenerbahçe taraftarları İstanbulspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş için özel bir pankart açtı.

Galatasaray maçının ardından taraftarların büyük sevgi gösterdiği Mert Hakan için açılan pankartta, "Komutan Mert Hakan Yandaş" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray maçında yaşanan gerginliklerin ardından PFDK'ye sevk edilen Mert Hakan Yandaş, önce 5 maç cezaya çarptırılmış daha sonra ceza Tahkim Kurulu tarafından 4 maça indirilmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.



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