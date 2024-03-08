Fenerbahçe, St.Gilloise'nin serilerini bitirdi

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda kupanın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe rakibinin iki önemli serisine son verdi.



Sahasında 17 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Union Saint-Gilloise, 16 Eylül tarihinde oynadıkları Genk maçı sonrasında sahasında ilk kez mağlup oldu.



Ayrıca Belçika Ligi'nin lideri 20 maç sonra ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.





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