Fenerbahçe, St.Gilloise'nin serilerini bitirdi

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda kupanın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe rakibinin iki önemli serisine son verdi.
Sahasında 17 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Union Saint-Gilloise, 16 Eylül tarihinde oynadıkları Genk maçı sonrasında sahasında ilk kez mağlup oldu.
Ayrıca Belçika Ligi'nin lideri 20 maç sonra ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.
Sahasında 17 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Union Saint-Gilloise, 16 Eylül tarihinde oynadıkları Genk maçı sonrasında sahasında ilk kez mağlup oldu.
Ayrıca Belçika Ligi'nin lideri 20 maç sonra ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.
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