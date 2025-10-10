10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Fenerbahçe, sezonu kupalarla açtı!

Fenerbahçe'de basketbol ve voleybolda gelen şampiyonluklar camiaya moral verdi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yeni görevine kupaların sevincini yaşayarak başladı.

calendar 10 Ekim 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de hem basketbol hem de voleybolda gelen arka arkaya şampiyonluklar yüzleri güldürdü.

Futbolda beklenmedik sonuçların alınması keyifleri kaçırsa da önce erkek basketbolda gelen Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ardından kadın voleybol takımının önceki gün kazandığı Şampiyonlar Kupası camiayı sevindirdi.

Yeni seçilen Başkan Sadettin Saran ve yönetimi görevlerine moralli başladı.



ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUKLAR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ezeli rakipleri Beşiktaş Gain'i 85-83 yenerek, 8 yıllık hasreti bitirdi, 8. kez dev kupayı müzesine getirdi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da önceki gün VakıfBank'ı 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 yendi ve Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

Böylece Fenerbahçe iki farklı branşta iki ay içinde iki şampiyonluk kazanarak 2025-2026 sezonunu kupalarla açtı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
