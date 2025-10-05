Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe , Samsunspor'a konuk oldu.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti, kale sahası sol çaprazında topa dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Hakem Halil Umut Meler, kenara gelerek monitörden pozisyonu izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Meler, kararını önce takımların kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti, ardından ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 50. dakikasında Anthony Musaba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.











SAMSUNSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ





Fenerbahçe'de 58. dakikada ceza sahasında topla buluşan Milan Skriniar topu uzaklaştırmak isterken savunmadan seken top yeniden kendisine temas etti. Bu esnada hakem Halil Umut Meler, elle oynama sebebiyle Samsunspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi.





Hakem Halil Umut Meler, VAR tavsiyesiyle kenara geldi ve pozisyonu monitörden izledi.





VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 16 yaptı. Samsunspor ise 13 puana yükseldi.





Milli aranın ardından Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.









TEDESCO'NUN 11'İ





Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-lacivertli ekip, Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca ve En-Nesyri 11'iyle çıktı.



Yedek kulübesinde Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Nene ve Oğuz Aydın yer aldı.



Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği İsmail Yüksek ve Nene'yi yedeğe çekerken kaleci Ederson ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



İtalyan teknik adam, bu oyuncuların yerine kaleci Tarık Çetin, Szymanski ve Alvarez'i oynattı.



TARIK ÇETİN'DEN GEÇİT YOK



Mücadelenin 18. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Holse topu içeriye çevirdi, kale sahasında Skriniar topa ayak koydu. Ardından Coulibaly ceza sahası içi sağ çaprazından vurdu, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.



FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ



Fenerbahçe'de 25. dakikada hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza sahasına giren En-Nesyri sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yavaş giden top kaleci Okan'da kaldı.



TARIK ÇETİNDEN BİR KURTARIŞ DAHA



Mücadelenin 45+2. dakikasında sol kanatta topla buluşan Musaba sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında bulunan Holse'nin tek vuruşunun ardından kaleci Tarık Çetin topu çıkardı.



İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI



Karşılaşmanın 49. dakikasında Samsunspor'da sol kanatta topla buluşan Musaba ortayı yaptı, kale sahasında bulunan Mouandilmadji'nin kafa vuruşunun ardından top üstten auta gitti.



SAMSUNSPOR DİREKLERİ GEÇEMEDİ



Samsunspor'da 65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ntcham sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın direkten döndü. Ardından Skriniar topu kornere gönderdi.



SAMSUNSPOR BİR KEZ DAHA ETKİLİ GELDİ



Samsunspor'da 75. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba sol ayağıyla sert ortaladı, ceza alanında bulunan Mouandilmadji topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.



ARCHIE BROWN DOKUNAMADI



Dakikalar 77'yi gösterirken Fenerbahçe'de sağ iç kulvarda topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla ortayı yaptı, arka direğe hareketlenen Brown topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.



Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER



Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson, karşılaşmada forma giyemedi.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamadı.



SAMSUNSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Samsunspor, sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba ve Mouandilmadji ilk 11'iyle çıktı.



Teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Celil Yüksel'i yedeğe çekerken yerine Makoumbou'yu sahaya sürdü.



SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK



Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemedi.



MAÇI 25 BİN TARAFTAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi. 33 bin 919 kişilik statta yer yer boşluklar gözükürken Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.







Karadeniz ekibinin taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasındaki tribünde kırmızı-beyazlı takımın dev bayrağını açtı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.



35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.



45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.



65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.



70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.



88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 83 Mendes), Holse (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 77 Celil Yüksel), Musaba (Dk. 83 Polat Yaldır), Mouandilmadji



Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez (Dk. 63 Fred), Szymanski (Dk. 46 Nene), Asensio (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 46 İsmail Yüksek), En-Nesyri



Sarı kartlar: Dk. 50 Skriniar, Dk. 85 İsmail Yüksek, Dk. 90+4 Semedo (Fenerbahçe)







