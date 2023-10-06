Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.
Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.
Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.
✅ 1-0 Sevilla
✅ 5-0 Zimbru
✅ 0-4 Zimbru
✅ 3-1 Maribor
✅ 0-3 Maribor
✅ 5-1 Twente
✅ 0-1 Twente
✅ 3-1 Nordsjaelland
✅ 2-1 Spartak Trnava
Fenerbahçe, Avrupa'da 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı oldu. pic.twitter.com/TgDQ4otNTN
— Sporx (@sporx) October 5, 2023