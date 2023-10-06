Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri

Fenerbahçe, Avrupa'da 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe rekor kırdı: Avrupa'da 9 maçlık seri
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06 Ekim 2023 00:52
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.

Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.

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