Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'e konuk oluyor!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oluyor. 16 Ekim Perşembe günü Roig Arena'da oynanacak mücadele 20.15'te başlayacak ve FB TV'den canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Opet'te son durum:



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonuna DVTK Huntherm galibiyetiyle başladı. Dört oyuncunun çift haneli skor ürettiği mücadelede Iliana Rupert 16, Sevgi Uzun 14, Emma Meesseman 13, Alperi Onar ise 12 sayıyla oynadı.



Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm maçının ardından Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı OGM Ormanspor mücadelesinden ise 80-62'lik skorla galip ayrıldı.



Valencia Basket maçı hazırlıklarını İstanbul etabını Başantrenör Miguel Mendez yönetiminde tamamlayan sarı-lacivertliler, İspanya'ya gitti.



Valencia Basket'te son durum:



İspanya'da sezona Süper Kupa finaliyle ile başlayan Valencia Basket, ligde oynadığı iki maçta aldığı bir galibiyet, bir mağlubiyetle puan cetvelinin beşinci sırasında yer alıyor.



Valencia Basket EuroLeague Women'da ise sezona Olympiacos galibiyetiyle başladı. Pire'de oynanan mücadelede rakibini 97-74'lük skorla mağlup eden İspanya temsilcisinde Kayla Alexander 23, Hind Ben Abdelkader 18, Maria Araujo 12 ve Alina Iagupova 10 sayı üretti.



Antrenör Ruben Burgos tarafından çalıştırılan Valencia Basket'te şu oyuncular yer alıyor:



Paula Saravia, Maria Araujo, Queralt Casas, Leticia Romero, Awa Fam, Raquel Carrera, Tanaya Atkinson, Alina Iagupova, Hind Ben Abdelkader, Marija Lekovic, Kayla Alexander, Marina Bleda Ortega, Irene Broncano, Elena Buenavida, Marta Llompart.



