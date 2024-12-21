Fenerbahçe Opet, Danilos Pizza deplasmanında hata yapmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Danilos Pizza, sahasında Fenerbahçe Opet'e 70-87 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet, Danilos Pizza deplasmanında hata yapmadı
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21 Aralık 2024 18:18
Son güncelleme 21 Aralık 2024 18:21
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Danilos Pizza, kendi sahasında Fenerbahçe Opet karşısında 70-87'lik skorla sahadan yenik ayrıldı. 
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Mustafa Gürhan Soysal

Danilos Pizza: Henderson 14, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar 8, Mompremier 13, Palenikova 13, Walker 17, Aysude Torcu

Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 11, Atkins 15, Olcay Çakır Turgut 8, Milic 17, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 9, Selen İrem Baş, Badiane 21, Tuana Ayşegül Vural, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 15-23

Devre: 37-41

3. Periyot: 54-62

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