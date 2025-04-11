Fenerbahçe Opet, Avrupa'da istediğini alamadı!

Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'ya 91-71 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ZVVZ USK Praha finale yükselirken, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçı oynayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final'inde Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya geldi. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan maça hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 17-11 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde daha etkili olan ZVVZ USK Praha, ilk periyodu 27-25 önde tamamladı. İkinci periyodun bitimine 5.32 kala skoru 38-29'a getirerek farkı 9 sayıya çıkaran Çekya ekibi, sarı-lacivertlilere mola aldırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı ZVVZ USK Praha'nın 46-37 üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ZVVZ USK Praha, periyodun bitimine 5.30 kala 55-41 ile 14 sayılık farkı yakaladı. Çekya ekibi, periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde bitirdi. Dördüncü periyotta da farkı koruyan ZVVZ USK Praha, maçı 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.
SALON: Pabellon Principe Felipe
HAKEMLER: Ariadna Chueca, Paulina Karolina Gajdosz, Peter Praksch
FENERBAHÇE OPET: Olcay Çakır 5, Williams 20, Alperi Onar 3, Meesseman 4, Milic, Sabally 17, McBride 11, Allemand 9, Charles 2, Sevgi Uzun
ZVVZ USK PRAHA: Oblak 13, Pribylova, Andelova 2, Vorockova 12, Ayayi 15, Vyoralova 15, Magbegor 16, Hof 2, Jones 16
1'İNCİ PERİYOT: 25-27
DEVRE: 37-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-68
Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final'inde Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya geldi. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan maça hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 17-11 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde daha etkili olan ZVVZ USK Praha, ilk periyodu 27-25 önde tamamladı. İkinci periyodun bitimine 5.32 kala skoru 38-29'a getirerek farkı 9 sayıya çıkaran Çekya ekibi, sarı-lacivertlilere mola aldırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı ZVVZ USK Praha'nın 46-37 üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ZVVZ USK Praha, periyodun bitimine 5.30 kala 55-41 ile 14 sayılık farkı yakaladı. Çekya ekibi, periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde bitirdi. Dördüncü periyotta da farkı koruyan ZVVZ USK Praha, maçı 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.
SALON: Pabellon Principe Felipe
HAKEMLER: Ariadna Chueca, Paulina Karolina Gajdosz, Peter Praksch
FENERBAHÇE OPET: Olcay Çakır 5, Williams 20, Alperi Onar 3, Meesseman 4, Milic, Sabally 17, McBride 11, Allemand 9, Charles 2, Sevgi Uzun
ZVVZ USK PRAHA: Oblak 13, Pribylova, Andelova 2, Vorockova 12, Ayayi 15, Vyoralova 15, Magbegor 16, Hof 2, Jones 16
1'İNCİ PERİYOT: 25-27
DEVRE: 37-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-68