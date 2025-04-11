Fenerbahçe Opet, Avrupa'da istediğini alamadı!

Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'ya 91-71 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ZVVZ USK Praha finale yükselirken, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçı oynayacak.



Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final'inde Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya geldi. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan maça hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 17-11 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde daha etkili olan ZVVZ USK Praha, ilk periyodu 27-25 önde tamamladı. İkinci periyodun bitimine 5.32 kala skoru 38-29'a getirerek farkı 9 sayıya çıkaran Çekya ekibi, sarı-lacivertlilere mola aldırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı ZVVZ USK Praha'nın 46-37 üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü periyoda da etkili başlayan ZVVZ USK Praha, periyodun bitimine 5.30 kala 55-41 ile 14 sayılık farkı yakaladı. Çekya ekibi, periyodu 18 sayı farkla 68-50 önde bitirdi. Dördüncü periyotta da farkı koruyan ZVVZ USK Praha, maçı 91-71 kazanarak adını finale yazdırdı.



SALON: Pabellon Principe Felipe



HAKEMLER: Ariadna Chueca, Paulina Karolina Gajdosz, Peter Praksch



FENERBAHÇE OPET: Olcay Çakır 5, Williams 20, Alperi Onar 3, Meesseman 4, Milic, Sabally 17, McBride 11, Allemand 9, Charles 2, Sevgi Uzun



ZVVZ USK PRAHA: Oblak 13, Pribylova, Andelova 2, Vorockova 12, Ayayi 15, Vyoralova 15, Magbegor 16, Hof 2, Jones 16



1'İNCİ PERİYOT: 25-27



DEVRE: 37-46



3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-68



