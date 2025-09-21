Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran seçildi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı.
Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkan seçilmesiyle birlikte 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu. Resmi açıklamanın birazdan yapılması bekleniyor.
