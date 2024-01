Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe , sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.Fenerbahçe bu galibiyetin ardından ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı lacivertli takım ayrıca ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.Öte yandan Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynadığı son 8 maçı kazandı. Fenerbahçe, lig tarihinin 23. haftasını ilk kez 60 puanla tamamladı.Ev sahibi ekipte 2 golle atarak yıldızlaşan Cengiz Ünder, 15 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Çağlar Söyüncü, maçı tribünden takip etti.Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 60'a çıkardı ve bir maçı eksik Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Sivasspor'u konuk edecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Alexander Djiku ile Cengiz Ünder'e görev verdi. Tecrübeli teknik adam, kalede Dominik Livakovic'e, savunmada Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'na, orta alanda İsmail Yüksek-Rade Krunic ikilisine, kanatlarda Cengiz Ünder ile Dusan Tadic'e forma verdi. Santrforda Edin Dzeko görev alırken, arkasında Sebastian Szymanski gol aradı.Fenerbahçe'de Alexander Djiku, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Galatasaray derbisinde yer alan 29 yaşındaki savunmacı, sonrasında ülkesinin milli takımında görev almıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir mücadelesinin kadrosuna dahil edilen Djiku, forma giymemişti.Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer almadı. 28 yaşındaki futbolcunun, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi. MKE Ankaragücü mücadelesinde yedek kaleci olarak Furkan Akyüz yer aldı.Fenerbahçe'de Portekizli futbolcu Miguel Crespo, 4 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Crespo, son olarak 7-1 galip gelinen Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer almıştı ancak forma giyememişti.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Luan Peres ve Fred'in yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan İrfan Can Eğribayat ve cezalı olan Jayden Oosterwolde görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra hazır olmayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc şans bulamadı. Ryan Kent ise teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci, bir maçlık aranın ardından MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla takıma dahil oldu. Samsunspor mücadelesinin ardından sakatlık yaşayan ve Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen Bonucci, Ankaragücü maçına yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımlarına karşı rakip oldular. İlk teknik adamlık deneyimini Fenerbahçe ile 2020-2021 sezonunun yaşayan Emre Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırmıştı. İsmail Kartal ise MKE Ankaragücü'nü 1'inci Lig'deyken 2017-2018 sezonunda çalıştırıp Süper Lig'e çıkarmıştı.İsmail Kartal ile Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ise 2'nci kez rakip oldular. Kartal ile Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçta karşılaşmıştı. Belözoğlu'nun başında bulunduğu Başakşehir, İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti.Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi, sol çağrazdan sağ ayağıyla gelişine vurdu ama top yandan auta gitti.Mücadelenin henüz 13. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Cephas, Livekovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi. 14. dakikada topun başına geçen Tolga Cigerci takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in harika golüyle beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda kaleye uzak bir noktadan topu kontrol eden Cengiz, sol ayağıyla uzak köşeye çok iyi vurdu. Top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.Beraberlik golünün ardından baskısını artıran Fenerbahçe yine gole yaklaştı. 27. dakikada Szyamnski'nin kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Serdar Aziz kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti.Sarı lacivertli takım öne geçme fırsatını Dzeko ile kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Bahadir gole izin vermedi.Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Sarı lacivertliler kurduğu baskı sonucunda ikinci golü buldu. Solda topla buluşan Tadic'in şutuna savunma ayak koydu. Dzeko önüne düşen topu içeri çevirdi. Karambolde topu iyi takip eden Dzeko, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.Ankaragücü beraberliğe çok yaklaştı. Morutan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.İlk yarının son anlarında Fenerbahçe, farkı arttırmak için baskısını sürdürdü. Sarı lacivertli takımda Szymanski'nin ortasına kale önünde Krunic kafayı vurdu ama top üst ağlarda kaldı. 