TFF'den formalarda değişiklik kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti.



Türk futbol taraftarları, formalarda Arial yazı tipinin zorunlu olarak kullanılmasına tepki göstermişti.



Gelen tepkilerin ardından, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti.



Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacak ve bu fonta veda edilecek.



