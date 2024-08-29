- İstanbul'daki maçlar

- En farklı galibiyetler

- Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cuma günü karşılaşacakile, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.Bu arada rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 16 gol gönderirken, kalesinde 5 gol gördü.İki takım arasında oynanan son maç geçen sezon yine Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.