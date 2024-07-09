Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncusu ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
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09 Temmuz 2024 11:08
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 11:57
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'in mukavelelerinin uzatıldığı belirtildi.

Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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