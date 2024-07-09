Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken'in mukavelelerinin uzatıldığı belirtildi.



Vargas ile 3, Gizem ve Aslı ile 2'şer, Meliha'yla da 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU