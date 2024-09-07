Fenerbahçe, kadın futbol takımı sezonu açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, kadın futbol takımı sezonu açıyor!
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07 Eylül 2024 14:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında pazar günü Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

Sincan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bedirhan Efeakdoğan görev yapacak.

ABB FOMGET Teknik Direktörü Cumali Enginar, yeni sezon öncesi oyuncularıyla iyi bir kamp ve antrenman süreci geçirdiklerini, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız, hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk." diye konuştu.

 
 
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