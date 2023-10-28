29 Ekim

Fenerbahçe, Kadıköy'de parçalıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: 18'de 18 ile yoluna devam eden Fenerbahçe, sahasında dikkat çeken bir gol ortalamasına imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de parçalıyor!
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28 Ekim 2023 09:54
Bu sezon bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'deki gol performansıyla da rakiplerinin kâbusu oluyor.

Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol bıraktı.

Fenerbahçe, evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu. Kanarya'nın, Ülker Stadı'nda en çok gol attığı müsabakalar 5'er golle Konferans Ligi ön elemesindeki Zimbru ile ligdeki Rize karşılaşması oldu.



Kadıköy'de fileleri sarsan isimler ise şöyle: Szymanski (7), Dzeko (6), İrfan Can (6), Tadic (3), King (2), Batshuayi (2), Kent, Becao, Oosterwolde, Crespo, Serdar Aziz, Djiku, Osayi, Zajc, Ferdi, Kent ve Başakşehir'den Duarte kendi kalesine. 

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