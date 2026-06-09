Fenerbahçe, Grimaldo için masaya oturdu!

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo ve Alman ekibiyle masaya oturdu.

calendar 09 Haziran 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 10:24
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Grimaldo için masaya oturdu!
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Fenerbahçe'de seçimin geride kalmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Sol beke de takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BŞALADI

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Leverkusen ile de masaya oturdu.

SEZON PEROFRMANSI

Başarılı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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