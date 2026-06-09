Fenerbahçe, Grimaldo için masaya oturdu!

Fenerbahçe'de seçimin geride kalmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Sol beke de takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER BŞALADI
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Leverkusen ile de masaya oturdu.
SEZON PEROFRMANSI
Başarılı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.
Sol beke de takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER BŞALADI
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Leverkusen ile de masaya oturdu.
SEZON PEROFRMANSI
Başarılı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 46 maçta 14 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.