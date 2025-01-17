Fenerbahçe, Göztepe maçında şova hazırlanıyor

Fenerbahçe en az bir stoper transferi ve Talisca'yı ligde 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de oynanacak Göztepe maçına yetiştirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Göztepe maçında şova hazırlanıyor
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17 Ocak 2025 11:19
Fenerbahçe en az bir stoper transferi ve Talisca'yı ligde 26 Ocak tarihinde Kadıköy'de oynanacak Göztepe maçına yetiştirmek istiyor.

İstanbul'a gelecek ilk ismin Brezilyalı Talisca olması bekleniyor. Al-Nassr ile anlaşma sağlanmış gibi görünse de oyuncunun 18 milyon Euro'luk birikmiş alacaklarını talep etmesi transferin sonuçlanmasını etkiliyor.

Pazartesi günü Türkiye'de olması planlanan Tuta'nın transferi, şok istek sonrası yapılacak yeni görüşme sonunda belli olacak. Yönetimin hedefi Göztepe maçında yeni isimlerle gövde gösterisi yapmak.
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