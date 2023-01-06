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Yarın saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ligde zirveden kopmamak için 3 puana ihtiyacı olan Beşiktaş'ın galibiyetine 1,44, aldığı 4-1'lik Alanyaspor galibiyetiyle moral depolayan Kasımpaşa'nın galibiyetine 5,09 oran çıktı. 9 Ocak Pazartesi günü 20.00'de başlayacak olan Alanyaspor-Trabzonspor maçında ise Alanyaspor'un galibiyetine verilen oran 2,79, Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2,13 oldu.

La Liga'da bu hafta

Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. 8 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak maçta Atletico Madrid'in galibiyetine 2,81, Barcelona'nın galibiyetine 2,14 oran verildi. Ayrı gün İtalya Serie A'da oynanacak olan AC Milan-AS Roma karşılaşmasında AC Milan'a verilen oran 1,72, AS Roma'ya verilen oran 3,88 oldu.

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Süper Lig'in on sekizinci haftasında ligin derbi heyecanı yaşanıyor. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, 8 Ocak saat 19.00'da başlayacak. Ligin on beşinci haftasında Trabzon'da 3 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,01, 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın galibiyetine 3,01 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,31 olarak belirlendi.