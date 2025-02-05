Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.
İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.
Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
Son güncelleme 05 Şubat 2025 01:52
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
- 01:48 İskenderunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:41 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
- 01:22 Atletico Madrid, 'farklı' şekilde yarı finalde
- 01:09 İtalya'da gençler basketbol maçında siyahi bir oyuncuya ırkçı hakaret
- 01:07 PSG, 3. Lig ekibini yenerek turladı
- 00:55 Bologna, Atalanta'yı mağlup ederek yarı finale çıktı!
- 00:40 Ergin Ataman: "Bu sadece bir galibiyet"
- 00:39 Sarunas Jasikevicius: "Kendi işimizi yapmadık"
- 00:39 Stuttgart, kupada tek golle yarı finalde!
- 00:30 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
- 00:25 Aliağa Petkimspor, Reggiana'ya kıl payı mağlup oldu
- 00:20 Fenerbahçe'nin serisi sona erdi!
- 23:53 Ghezzal, üç maddeden PFDK'de!
- 23:47 Real Madrid Başantrenörü Mateo: "Çok fazla top kaybı yaptık"
- 23:39 Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
- 23:35 Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi: "Çok önemli bir galibiyet elde ettik"
- 23:27 Jonas Svensson için Ajax yanıtı!
- 23:24 Ahmet Duman: "Oynadığımız futbolla renk kattığımızı düşünüyorum"
- 23:21 Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi
- 23:00 Jesus-Kartal düellosuna kazanan Jesus
- 22:44 Ersin Destanoğlu: "Hedefimiz her zaman birincilik"
- 22:34 TBF, Semih Erden'e teşekkür etti
- 22:27 Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi!
- 22:24 Beşiktaş, kupada kilidi ikinci yarı açtı!
- 22:18 Galatasaray'ın yeni hedefi: Saba Goglichidze
- 21:42 Recep Uçar: "TFF organizasyonu çuvalladı"
- 21:39 Kerem Yavaş: "Gruptan çıkmak istiyoruz"
- 21:19 Rafa Silva ilk kez maç kadrosunda yok!
- 21:01 Quaresma: "Benim için en iyisi Jorge Jesus"
- 20:51 Fenerbahçe'den WNBA'ye giden Sevgi Uzun'a destek mesajı
- 20:43 Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan ile anlaştı
- 20:24 Trabzonspor anlaştı: Mustafa Eskihellaç
- 20:03 Konyaspor, kupada Eyüpspor'u 3 golle geçti
- 20:01 Spor Toto, deplasmanda Bursa BŞB'yi mağlup etti
- 20:00 İşte haftanın VAR kayıtları
- 19:59 Halkbank, TÜRŞAD karşısında zorlanmadı
- 19:42 Chelsea, Mathis Amogou ile sözleşme imzaladı
- 19:42 Beşiktaş - Kırklarelispor: İlk 11'ler
- 19:23 Fenerbahçe Medicana evinde Alanya Belediyespor'a set vermedi
- 19:21 Türkiye'den Newcastle United'a transfer: Baran Yıldız
- 19:11 Kayserispor'da Bahoken'e af çıktı!
- 19:10 Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeledi
- 18:58 Çağdaş Atan: "Türkiye Kupası'nı daha cezbedici bir hale getirmemiz gerekiyor"
- 18:56 Eintracht Frankfurt'tan Batshuayi için açıklama
- 18:53 Can Güçer: "İstanbul'da antrenman yapacak saha imkanı bulamadık"
- 18:47 Karşıyaka'da ilk yeni yabancı Gallinat
- 18:43 Simon Rolfes: "Wirtz de Alonso da rahat hissediyor"
- 18:33 Real Madrid'de hakem tepkisi: "Cevap bekliyoruz"
- 17:58 Beşiktaş'ta teknik ekibe takviye: Tom Green
- 17:52 Nelsson: "Galatasaray'dan alışkınım"
- 17:44 Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede büyükler salon Türkiye rekoru kırdı
- 17:43 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı
- 17:41 A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçında destek bekliyor
- 17:35 Galatasaray Daikin'in yarı finalde konuğu Chieri'76
- 17:27 Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor
- 17:26 Avrupa'da Galatasaray ve Manisa Basket karşı karşıya
- 17:21 Türk Telekom, İsrail deplasmanında
- 17:20 Başakşehir, kupada zorlanmadı
- 17:19 Milan, Joao Felix'i açıkladı
- 17:14 Bahçeşehir Koleji, Badalona deplasmanında
Atletico Madrid, 'farklı' şekilde yarı finalde
PSG, 3. Lig ekibini yenerek turladı
Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi
Chelsea, Mathis Amogou ile sözleşme imzaladı
Türkiye'den Newcastle United'a transfer: Baran Yıldız
Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeledi
Simon Rolfes: "Wirtz de Alonso da rahat hissediyor"
Real Madrid'de hakem tepkisi: "Cevap bekliyoruz"
Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor
Milan, Joao Felix'i açıkladı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe'den Osayi teklifine ret
-
2
Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı iddiası!
-
3
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi...
-
4
Icardi'den Mourinho'ya cevaplar
-
5
Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'ta
-
6
Eintracht Frankfurt'tan Batshuayi için açıklama
-
7
Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!
-
8
Galatasaray, Bijol defterini kapattı
-
9
Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığını açıkladı
-
10
Kenan Yıldız = 100 milyon euro