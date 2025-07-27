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Fenerbahçe, Douglas Luiz için devrede!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Juventus'un kadro dışı bırakmaya hazırlandığı Douglas Luiz için pazarlıklara başlıyor. İtalyan ekibi, transferde Amrabat takasına da sıcak bakıyor.

calendar 27 Temmuz 2025 10:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Douglas Luiz için devrede!
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz girdi.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe harekete geçiyor. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek'in pazartesi günü İtalya'ya giderek Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli ile görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Sezon öncesi çalışmalarına katılmayan Douglas Luiz'e Juventus tarafından para cezası kesileceği ve oyuncunun kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu aktarıldı. Tuttosport'un haberine göre; Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesi, Juventus cephesinde olumlu karşılandı. İtalyan kulübü, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.



Douglas Luiz'in de Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtildi. Transferin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.

AMRABAT TAKASI MASADA

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Douglas Luiz'in yerine alternatif olarak Sofyan Amrabat'ı düşündüğünü duyurmuştu. Tuttosport ise İtalyan devinin, Fenerbahçe ile olası bir anlaşmaya Amrabat takasını da dahil etmek istediğini yazdı.

Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus, geçen sezon başında Luiz için Aston Villa'ya 51.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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