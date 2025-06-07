Gelecek sezon için kadrosunda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda.
LILLE TALİP
Teknik direktör Jose Mourinho tarafından mecbur kalınmadıkça tercih edilmeyen Alexander Djiku, Fransa'ya geri dönüyor. Başta Lille olmak üzere; en az üç takımın Ganalı stoperle ilgilendiği ortaya çıktı.
4 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLDİ
Sarı lacivertli yönetim, 2023'te Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djiku için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
PERFORMANSI
Bu sezon 38 maçta 2.629 dakika süre bulan Ganalı oyuncu, 1 gol kaydetti.
LILLE TALİP
Teknik direktör Jose Mourinho tarafından mecbur kalınmadıkça tercih edilmeyen Alexander Djiku, Fransa'ya geri dönüyor. Başta Lille olmak üzere; en az üç takımın Ganalı stoperle ilgilendiği ortaya çıktı.
4 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLDİ
Sarı lacivertli yönetim, 2023'te Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djiku için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
PERFORMANSI
Bu sezon 38 maçta 2.629 dakika süre bulan Ganalı oyuncu, 1 gol kaydetti.
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