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Fenerbahçe, Djiku'nun bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı. Ganalı stoperin Fransa'ya geri döneceği belirtildi.

calendar 07 Haziran 2025 12:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Djiku'nun bonservisini belirledi!
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Gelecek sezon için kadrosunda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda.

LILLE TALİP

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından mecbur kalınmadıkça tercih edilmeyen Alexander Djiku, Fransa'ya geri dönüyor. Başta Lille olmak üzere; en az üç takımın Ganalı stoperle ilgilendiği ortaya çıktı.

4 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLDİ

Sarı lacivertli yönetim, 2023'te Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djiku için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

PERFORMANSI

Bu sezon 38 maçta 2.629 dakika süre bulan Ganalı oyuncu, 1 gol kaydetti. 


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