Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini son haftalara taşısa da yönetim bir yandan yeni sezon için çalışmalara başladı. Özellikle yabancı forvet arayışlarına şimdiden hız verildi. Edin Dzeko'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, Başakşehir'de harika bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için nabız yokladığı ortaya çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Polonyalı yıldız, Süper Lig'de 18 gol atarken Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de 12 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 30 gole ulaşan yıldız isim, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki yıldız için Başakşehir'le görüşmelere başlamayı hedefliyor.
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Polonyalı yıldız Krzysztof Piatek, yeni sezonda çubuklu formayı giyebilir. Kariyerinde daha önce Milan ve Hertha Berlin gibi önemli kulüplerde oynayan Piatek'in Türkiye'de mutlu olduğu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istemediği ifade ediliyor. Ancak İstanbul'da kalıp kalmayacağı kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak. Başakşehir'in yıldız golcü için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği iddia ediliyor.
BU SEZON 30 GOLÜ VAR
Piatek, Başakşehir formasıyla bu sezon Konferans Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de forma giydi. Toplamda 30 gole ulaşan 28 yaşındaki forvet, son haftalardaki formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde 18, kupada 4, Avrupa'da 8 golü bulunuyor.
MILAN'A 35 MİLYONA GİTTİ
Temmuz 2018'de Genoa'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Krzysztof Piatek, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Ocak 2019'da 35 milyon Euro karşılığında Milan'a satıldı.
Milan sonrası Hertha Berlin'e geçen Polonyalı forvet, sonrasında Serie A'ya dönüp Salernitana'da oynamış, ardından sezon başında Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
Polonyalı yıldız, Süper Lig'de 18 gol atarken Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de 12 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 30 gole ulaşan yıldız isim, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki yıldız için Başakşehir'le görüşmelere başlamayı hedefliyor.
Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Polonyalı yıldız Krzysztof Piatek, yeni sezonda çubuklu formayı giyebilir. Kariyerinde daha önce Milan ve Hertha Berlin gibi önemli kulüplerde oynayan Piatek'in Türkiye'de mutlu olduğu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istemediği ifade ediliyor. Ancak İstanbul'da kalıp kalmayacağı kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak. Başakşehir'in yıldız golcü için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği iddia ediliyor.
BU SEZON 30 GOLÜ VAR
Piatek, Başakşehir formasıyla bu sezon Konferans Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de forma giydi. Toplamda 30 gole ulaşan 28 yaşındaki forvet, son haftalardaki formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ligde 18, kupada 4, Avrupa'da 8 golü bulunuyor.
MILAN'A 35 MİLYONA GİTTİ
Temmuz 2018'de Genoa'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Krzysztof Piatek, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Ocak 2019'da 35 milyon Euro karşılığında Milan'a satıldı.
Milan sonrası Hertha Berlin'e geçen Polonyalı forvet, sonrasında Serie A'ya dönüp Salernitana'da oynamış, ardından sezon başında Başakşehir'in yolunu tutmuştu.