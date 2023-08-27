Fenerbahçe'den Peres kararı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yönetimi, sürekli sakatlık yaşayan Luan Peres'ten kendisine takım bulmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Peres kararı!
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27 Ağustos 2023 15:53
Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırabilir.

Sarı-lacivertli yönetim, sık sık sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı stoperden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Peres'in ayrılması durumunda Fenerbahçe'de stoper transferi gündeme gelecek.

Fenerbahçe, Peres'i geçen sezon Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Peres, Fenerbahçe forması altında çıktığı 23 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.





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