Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırabilir.
Sarı-lacivertli yönetim, sık sık sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı stoperden kendisine kulüp bulmasını istedi.
Peres'in ayrılması durumunda Fenerbahçe'de stoper transferi gündeme gelecek.
Fenerbahçe, Peres'i geçen sezon Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Peres, Fenerbahçe forması altında çıktığı 23 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli yönetim, sık sık sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı stoperden kendisine kulüp bulmasını istedi.
Peres'in ayrılması durumunda Fenerbahçe'de stoper transferi gündeme gelecek.
Fenerbahçe, Peres'i geçen sezon Marsilya'dan 5.2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Peres, Fenerbahçe forması altında çıktığı 23 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.